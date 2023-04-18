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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду назвал символическую сборную из бывших одноклубников

Символическая сборная Роналду.

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Источник: Reuters

Португальский футболист и игрок команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду составил символическую сборную из спортсменов, с которыми когда-либо выступал в одном клубе.

В ее число вошли:


  • вратарь: Икер Касильяс;

  • защитники: Марсело, Джорджио Кьеллини, Рио Фердинанд, Серхио Рамос;

  • полузащитники: Пол Скоулз, Тони Кроос, Лука Модрич;

  • нападающие: Карим Бензема, Уэйн Руни, Гарет Бэйл.

Роналду за свою карьеру играл в таких клубах, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

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