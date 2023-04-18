Роналду назвал символическую сборную из бывших одноклубников

Португальский футболист и игрок команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду составил символическую сборную из спортсменов, с которыми когда-либо выступал в одном клубе.

В ее число вошли:

Роналду за свою карьеру играл в таких клубах, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».