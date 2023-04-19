Неймар и его девушка объявили о ее беременности

«Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твое появление и знание, что ты здесь, чтобы дополнить нашу любовь делает наши дни намного счастливее. Ты придешь в прекрасную семью с братом, бабушкой и дедушкой, дядей и тетей, которые уже очень любят тебя! Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!», — написали Неймар и Бруна в своих социальных сетях.