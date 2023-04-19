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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар и его девушка объявили о ее беременности

Неймар выложил фото со своей беременной девушкой.

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Источник: Фото из официального аккаунта Неймара в социальных сетях

Игрок французского клуба «ПСЖ» и его девушка Бруна Бьянкарди объявили о том, что ждут ребенка.

«Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твое появление и знание, что ты здесь, чтобы дополнить нашу любовь делает наши дни намного счастливее. Ты придешь в прекрасную семью с братом, бабушкой и дедушкой, дядей и тетей, которые уже очень любят тебя! Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!», — написали Неймар и Бруна в своих социальных сетях.

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