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11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Стивен Джеррард может возглавить греческий клуб «Олимпиакос»

Джеррард может стать главным тренером клуба.

Олимпиакос П
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Источник: Reuters

Агенты предложили владельцам футбольной команды «Олимпиакос» рассмотреть кандидатуру Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Хорошие отношения Стивена и Евангелоса Маринакиса могут сыграть в его пользу при назначении. Таким образом, есть шанс, что он вернется в Лигу Чемпионов.

Кроме Джеррарда владельцы команды активно рассматривают других кандидатов, например, Дженнаро Гаттузо, пишут в The Sun.

Стивен Джеррард — бывший футболист и легенда клуба «Ливерпуль». Последний раз он тренировал команду «Астон Вилла» и был уволен с поста главного тренера в октябре 2022 года.

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