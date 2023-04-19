Стивен Джеррард может возглавить греческий клуб «Олимпиакос»
Джеррард может стать главным тренером клуба.
Олимпиакос П
Джеррард может стать главным тренером клуба.
Агенты предложили владельцам футбольной команды «Олимпиакос» рассмотреть кандидатуру Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Хорошие отношения Стивена и Евангелоса Маринакиса могут сыграть в его пользу при назначении. Таким образом, есть шанс, что он вернется в Лигу Чемпионов.
Кроме Джеррарда владельцы команды активно рассматривают других кандидатов, например, Дженнаро Гаттузо, пишут в The Sun.
Стивен Джеррард — бывший футболист и легенда клуба «Ливерпуль». Последний раз он тренировал команду «Астон Вилла» и был уволен с поста главного тренера в октябре 2022 года.