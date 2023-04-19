Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Акрон
Спартак
Футбол. Кубок России
19:00
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
19:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
18.04
Челси
Реал
02
Все события
15:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» хочет предложить контракт Месси на два года

Новые подробности от «Барселоны».

Барселона
ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Совет директоров «Барселоны» хочет предложить контракт аргентинскому футболисту Лионелю Месси сроком на два года, пишут в Mundo Deportivo.

Клуб рассчитывает вернуть игрока летом этого года, когда у него закончится соглашение с «ПСЖ». Руководство полагает, что с приходом Месси доходы клуба возрастут на 25%.

Месси выступал за «Барселону» с начала карьеры, а в 2021 году перешел в «ПСЖ».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бегунья из Шотландии проехала часть марафона на автомобиле
Пловец Степанов поделился впечатлениями от лучшего результата...
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь