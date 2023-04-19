«Барселона» хочет предложить контракт Месси на два года
Новые подробности от «Барселоны».
Барселона
ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
Новые подробности от «Барселоны».
Совет директоров «Барселоны» хочет предложить контракт аргентинскому футболисту Лионелю Месси сроком на два года, пишут в Mundo Deportivo.
Клуб рассчитывает вернуть игрока летом этого года, когда у него закончится соглашение с «ПСЖ». Руководство полагает, что с приходом Месси доходы клуба возрастут на 25%.
Месси выступал за «Барселону» с начала карьеры, а в 2021 году перешел в «ПСЖ».