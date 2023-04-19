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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал Мадрид» продлил контракт с Бензема на год

Карим Бензема продлил контракт с «Реалом».

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футбольный клуб «Реал Мадрид» активировал опцию продления контракта Карима Бензема на год до июня 2024 года, сообщает As. «Реал» применил неписаное правило, согласно которому обладатель «Золотого мяча» автоматически продлевает соглашение с клубом.

Бензема понимает, что следующий год станет для него последним в команде. В 2024 году к «Реалу» присоединится бразильский форвард Эндрик, также клуб продолжает искать другие варианты для укрепления атаки.

В текущем сезоне Карим Бензема забил за «Реал Мадрид» 14 мячей и отметился тремя результативными передачами.

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