«Реал Мадрид» продлил контракт с Бензема на год

Футбольный клуб «Реал Мадрид» активировал опцию продления контракта Карима Бензема на год до июня 2024 года, сообщает As . «Реал» применил неписаное правило, согласно которому обладатель «Золотого мяча» автоматически продлевает соглашение с клубом.

Бензема понимает, что следующий год станет для него последним в команде. В 2024 году к «Реалу» присоединится бразильский форвард Эндрик, также клуб продолжает искать другие варианты для укрепления атаки.