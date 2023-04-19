«Реал Мадрид» продлил контракт с Бензема на год
Карим Бензема продлил контракт с «Реалом».
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Карим Бензема продлил контракт с «Реалом».
Футбольный клуб «Реал Мадрид» активировал опцию продления контракта Карима Бензема на год до июня 2024 года, сообщает As. «Реал» применил неписаное правило, согласно которому обладатель «Золотого мяча» автоматически продлевает соглашение с клубом.
Бензема понимает, что следующий год станет для него последним в команде. В 2024 году к «Реалу» присоединится бразильский форвард Эндрик, также клуб продолжает искать другие варианты для укрепления атаки.
В текущем сезоне Карим Бензема забил за «Реал Мадрид» 14 мячей и отметился тремя результативными передачами.