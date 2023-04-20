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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии

Криштиану могут арестовать и депортировать.

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Источник: Reuters

Адвокат Нуф бин Ахмед сообщила, что подала иск против португальского нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду из-за непристойного жеста, который он показал, сообщает AS. После окончания игры с командой «Аль-Хиляль», уходя в подтрибунное помещение, Роналду схватил себя за пах в ответ на скандирования болельщиков имени Лионеля Месси.

«Я не слежу за спортом. Даже если фанаты “Аль-Хиляля” провоцировали Криштиану. Поведение Роналду — это преступление. Публично непристойный поступок, который является одним из правонарушений, требующих ареста и депортации, если он совершен иностранцем. Мы подадим заявление в прокуратуру по этому поводу», — написала в одной из своих соцсетях адвокат.

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