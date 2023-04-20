Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии

Адвокат Нуф бин Ахмед сообщила, что подала иск против португальского нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду из-за непристойного жеста, который он показал, сообщает AS . После окончания игры с командой «Аль-Хиляль», уходя в подтрибунное помещение, Роналду схватил себя за пах в ответ на скандирования болельщиков имени Лионеля Месси.

«Я не слежу за спортом. Даже если фанаты “Аль-Хиляля” провоцировали Криштиану. Поведение Роналду — это преступление. Публично непристойный поступок, который является одним из правонарушений, требующих ареста и депортации, если он совершен иностранцем. Мы подадим заявление в прокуратуру по этому поводу», — написала в одной из своих соцсетях адвокат.