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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Оливер Кан может лишиться поста гендиректора «Баварии»

Руководство «Баварии» обсуждает будущее Кана.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Генеральный директор футбольного клуба «Бавария» Оливер кан может быть уволен, утверждает аналитик Sky TV Ян Оге Фьертофт.

В последние недели у «Баварии» выдался сложный период как на футбольном поле, так и вне его. Неожиданно уволили главного тренера Юлиана Нагельсмана. Клуб вылетел из розыгрыша Кубка Германии и Лиги чемпионов. Кроме этого скандал с дракой футболистов тоже негативно сказался на команде.

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Оливер Кан может лишиться поста гендиректора «Баварии»
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