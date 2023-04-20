Оливер Кан может лишиться поста гендиректора «Баварии»
Руководство «Баварии» обсуждает будущее Кана.
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Руководство «Баварии» обсуждает будущее Кана.
Генеральный директор футбольного клуба «Бавария» Оливер кан может быть уволен, утверждает аналитик Sky TV Ян Оге Фьертофт.
В последние недели у «Баварии» выдался сложный период как на футбольном поле, так и вне его. Неожиданно уволили главного тренера Юлиана Нагельсмана. Клуб вылетел из розыгрыша Кубка Германии и Лиги чемпионов. Кроме этого скандал с дракой футболистов тоже негативно сказался на команде.