Оливер Кан может лишиться поста гендиректора «Баварии»

В последние недели у «Баварии» выдался сложный период как на футбольном поле, так и вне его. Неожиданно уволили главного тренера Юлиана Нагельсмана. Клуб вылетел из розыгрыша Кубка Германии и Лиги чемпионов. Кроме этого скандал с дракой футболистов тоже негативно сказался на команде.