«Челси» уменьшит зарплату некоторых игроков

Зарплата некоторых игроков футбольного клуба «Челси» уменьшится, если команда не попадет в розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает Daily Mail.

Это коснется тех игроков, которых «Челси» подписал после приобретения клуба американским бизнесменом Тоддом Боули. Зарплаты некоторых футболистов сократятся минимум на 30%.