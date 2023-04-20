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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» уменьшит зарплату некоторых игроков

Если команда не попадет в Лигу чемпионов зарплаты игроков сократят.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Зарплата некоторых игроков футбольного клуба «Челси» уменьшится, если команда не попадет в розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает Daily Mail.

Это коснется тех игроков, которых «Челси» подписал после приобретения клуба американским бизнесменом Тоддом Боули. Зарплаты некоторых футболистов сократятся минимум на 30%.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 31 матча. От попадания в зону Лиги чемпионов команду отделяет 23 очка.

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