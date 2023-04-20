«Челси» уменьшит зарплату некоторых игроков
Если команда не попадет в Лигу чемпионов зарплаты игроков сократят.
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Если команда не попадет в Лигу чемпионов зарплаты игроков сократят.
Зарплата некоторых игроков футбольного клуба «Челси» уменьшится, если команда не попадет в розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает Daily Mail.
Это коснется тех игроков, которых «Челси» подписал после приобретения клуба американским бизнесменом Тоддом Боули. Зарплаты некоторых футболистов сократятся минимум на 30%.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 31 матча. От попадания в зону Лиги чемпионов команду отделяет 23 очка.