Журналист назвал корабли на эмблемах «МЮ» и «Ман Сити» ассоциацией с рабством

Британский журналист The Guardian Саймон Хаттенстоун написал для издания статью, посвященную истории эмблем двух футбольных команд — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Саймон обращает внимание на то, что на эмблемах обоих клубов присутствует трехмачтовый корабль, который также есть на гербе Манчестера. Сам город в XVIII веке считался одним из центров работорговли, из-за чего корабли могут ассоциироваться с продажей рабов.