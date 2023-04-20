Журналист назвал корабли на эмблемах «МЮ» и «Ман Сити» ассоциацией с рабством
Британский журналист о эмблемах клубов.
Манчестер Сити
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Британский журналист о эмблемах клубов.
Британский журналист The Guardian Саймон Хаттенстоун написал для издания статью, посвященную истории эмблем двух футбольных команд — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Саймон обращает внимание на то, что на эмблемах обоих клубов присутствует трехмачтовый корабль, который также есть на гербе Манчестера. Сам город в XVIII веке считался одним из центров работорговли, из-за чего корабли могут ассоциироваться с продажей рабов.
Хаттенстоун призывает заменить корабль на гербе Манчестера пчелой, которая бы отражала человечность жителей города. Изображение корабля журналист называет «преступлением против человечества». Корабль присутствует на эмблемах клубов с момента их основания.