Умер легенда «Барселоны» Жозеп Мария Фусте
Умер экс-футболист «Барселоны».
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Умер экс-футболист «Барселоны».
Умер легенда 60-х испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Мария Фусте, ему было 82 года. Он играл за каталонский клуб с 1958 по 1972 годы, провел за команду 406 матчей и забил 117 голов, сообщают на официальном сайте клуба.
За 12 лет в «Барселоне» он выиграл три Кубка Испании и дважды становился обладателем Кубка Ярмарок/Кубка УЕФА. В составе сборной Испании стал победителем Евро-1964.