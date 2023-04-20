Умер легенда «Барселоны» Жозеп Мария Фусте

Умер легенда 60-х испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Мария Фусте, ему было 82 года. Он играл за каталонский клуб с 1958 по 1972 годы, провел за команду 406 матчей и забил 117 голов, сообщают на официальном сайте клуба.