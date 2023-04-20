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22:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер легенда «Барселоны» Жозеп Мария Фусте

Умер экс-футболист «Барселоны».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Умер легенда 60-х испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Мария Фусте, ему было 82 года. Он играл за каталонский клуб с 1958 по 1972 годы, провел за команду 406 матчей и забил 117 голов, сообщают на официальном сайте клуба.

За 12 лет в «Барселоне» он выиграл три Кубка Испании и дважды становился обладателем Кубка Ярмарок/Кубка УЕФА. В составе сборной Испании стал победителем Евро-1964.

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 Умер легенда «Барселоны» Жозеп Мария Фусте
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