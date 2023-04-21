У Модрича есть предложение по контракту из Саудовской Аравии
Предложения для Луки Модрича.
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Предложения для Луки Модрича.
Предложение по контракту для Модрича из Саудовской Аравии вдвое больше, чем может дать «Реал Мадрид», пишут в AS.
Лука хочет остаться в «Реале», но руководство клуб понимает, что не может предложить такую зарплату, как в Саудовской Аравии. Есть сомнения и по возрасту футболиста. В сентябре ему исполнится 38 лет и в «Мадриде» обеспокоены, сможет ли игрок не сбавлять темп на протяжении всего сезона.
Модрич намерен выступать и за сборную Хорватии в Лиге Наций и в отборочных к Евро-2024. После чемпионата мира в Катаре, ему понадобилось больше всех времени на восстановление.