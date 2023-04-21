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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

У Модрича есть предложение по контракту из Саудовской Аравии

Предложения для Луки Модрича.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Предложение по контракту для Модрича из Саудовской Аравии вдвое больше, чем может дать «Реал Мадрид», пишут в AS.

Лука хочет остаться в «Реале», но руководство клуб понимает, что не может предложить такую зарплату, как в Саудовской Аравии. Есть сомнения и по возрасту футболиста. В сентябре ему исполнится 38 лет и в «Мадриде» обеспокоены, сможет ли игрок не сбавлять темп на протяжении всего сезона.

Модрич намерен выступать и за сборную Хорватии в Лиге Наций и в отборочных к Евро-2024. После чемпионата мира в Катаре, ему понадобилось больше всех времени на восстановление.

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