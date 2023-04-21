Неймар пообещал вернуться в «Сантос»

«Так приятно вернуться домой спустя почти 10 лет. К сожалению, была ничья, я хотел победы “Сантоса”. Мне было приятно ощутить любовь болельщиков. Это клуб, который открыл свои двери для меня и открыл меня миру. Я мечтаю вернуться сюда. Однажды я это сделаю», приводит слова футболиста UOL.