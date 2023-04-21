Неймар пообещал вернуться в «Сантос»
Неймар о возвращении в клуб.
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Неймар о возвращении в клуб.
Бразильский футболист и нападающий клуба «ПСЖ» Неймар посетил матч команды «Сантос» о пообещал, что однажды вернется в родной клуб.
«Так приятно вернуться домой спустя почти 10 лет. К сожалению, была ничья, я хотел победы “Сантоса”. Мне было приятно ощутить любовь болельщиков. Это клуб, который открыл свои двери для меня и открыл меня миру. Я мечтаю вернуться сюда. Однажды я это сделаю», приводит слова футболиста UOL.
Неймар начинал свою карьеру в клубе «Сантос» и играл там с 2009 по 2013 годы.
Сейчас бразилец находится на родине и восстанавливается после травмы колена. К концу апреля футболист вернется в расположение «ПСЖ».