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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар пообещал вернуться в «Сантос»

Неймар о возвращении в клуб.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Бразильский футболист и нападающий клуба «ПСЖ» Неймар посетил матч команды «Сантос» о пообещал, что однажды вернется в родной клуб.

«Так приятно вернуться домой спустя почти 10 лет. К сожалению, была ничья, я хотел победы “Сантоса”. Мне было приятно ощутить любовь болельщиков. Это клуб, который открыл свои двери для меня и открыл меня миру. Я мечтаю вернуться сюда. Однажды я это сделаю», приводит слова футболиста UOL.

Неймар начинал свою карьеру в клубе «Сантос» и играл там с 2009 по 2013 годы.

Сейчас бразилец находится на родине и восстанавливается после травмы колена. К концу апреля футболист вернется в расположение «ПСЖ».

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