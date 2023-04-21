УЕФА на первом заседании Футбольного совета обсудит вопросы судейства

УЕФА на официальном сайте объявил о плане проведения первого Футбольного совета организации, который пройдет 24 апреля.

На повестке дня будут обсуждать судейство, например, трактовка игры рукой, VAR, реакция на поведение игроков. Также затронут вопросы конкуренции и медицины.