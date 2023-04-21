УЕФА на первом заседании Футбольного совета обсудит вопросы судейства
УЕФА объявил план заседания.
УЕФА объявил план заседания.
УЕФА на официальном сайте объявил о плане проведения первого Футбольного совета организации, который пройдет 24 апреля.
На повестке дня будут обсуждать судейство, например, трактовка игры рукой, VAR, реакция на поведение игроков. Также затронут вопросы конкуренции и медицины.
В состав Футбольного совета входят: Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Санетти, Филипп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Рио Фердинанд, Микаэль Лаудруп, Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Предраг Миятович, Юрген Клинсманн, Руди Фёллер, Петр Чех, Хуан Мата, Робби Кин, Патрик Виейра, Хенрик Ларссон, Эрик Абидаль и Гарет Бэйл.