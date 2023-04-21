Nike заберет десятый номер у Фати, если Месси вернется в «Барселону»
Nike планирует вернуть десятый номер Месси.
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Nike планирует вернуть десятый номер Месси.
Компания Nike попросит отказаться форварда футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати от майки с номером десять, в случае возвращения Лионеля Месси в команду. Nike рассчитывает, что с помощью аргентинца продаст как можно больше футболок с этим номером, пишут в Sports Unfold.
Ансу Фати не оправдал ожиданий и не смог «достойно» носить десятку на спине. Он получил ее после того, как Месси ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году.