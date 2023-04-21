Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:30
Арсенал
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Кадис
Все события
14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Nike заберет десятый номер у Фати, если Месси вернется в «Барселону»

Nike планирует вернуть десятый номер Месси.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Компания Nike попросит отказаться форварда футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати от майки с номером десять, в случае возвращения Лионеля Месси в команду. Nike рассчитывает, что с помощью аргентинца продаст как можно больше футболок с этим номером, пишут в Sports Unfold.

Ансу Фати не оправдал ожиданий и не смог «достойно» носить десятку на спине. Он получил ее после того, как Месси ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Nike заберет десятый номер у Фати, если Месси вернется в «Барселону»
Болельщики «Зенита» выпустили видео против Fan ID
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь