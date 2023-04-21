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18:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду получил интересное предложение после скандала

Роналду хотят переманить в другой клуб.

Спортинг
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Источник: Reuters

Португальский футболист получил предложение вернуться в клуб «Спортинг», в котором он начинал карьеру, пишут в Sportskeeda.

Лиссабонский клуб решил воспользоваться скандалом и хочет предложить Роналду контракт. Португалец недоволен своим положением в футбольном клубе «Аль-Наср» и хотел бы сменить обстановку.

Криштиану начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». Он присоединился к академии клуба в 1997 году и провел 31 матч за основную команду во всех турнирах, после чего в августе 2003 года перешел в «Манчестер Юнайтед».

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