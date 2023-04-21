Роналду получил интересное предложение после скандала
Роналду хотят переманить в другой клуб.
Спортинг
Роналду хотят переманить в другой клуб.
Португальский футболист получил предложение вернуться в клуб «Спортинг», в котором он начинал карьеру, пишут в Sportskeeda.
Лиссабонский клуб решил воспользоваться скандалом и хочет предложить Роналду контракт. Португалец недоволен своим положением в футбольном клубе «Аль-Наср» и хотел бы сменить обстановку.
Криштиану начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». Он присоединился к академии клуба в 1997 году и провел 31 матч за основную команду во всех турнирах, после чего в августе 2003 года перешел в «Манчестер Юнайтед».