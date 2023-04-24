«Рексхэм» Райана Рейнольдса выиграл лигу и вернулся в профессиональный футбол

Футбольный клуб «Рексхэм», владельцами которого являются голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, вернулся в профессиональный футбол.

«Рексхэм» гарантировал себе первое место в любительской национальной конференции Англии и в следующем сезоне команда будет выступать в Английской футбольной лиге. Клуб добился права выступать в дивизионе выше впервые за 15 лет.

После финального свистка в матче, в котором «Рексхэм» обыграл «Борхэм Вуд» со счетом 3:1, болельщики выбежали на поле и отмечали победу вместе с игроками.

«Я не уверен, что могу осознать, что произошло сегодня, я все еще не могу говорить», — сказал Рейнольдс журналистам после игры.