«Рексхэм» Райана Рейнольдса выиграл лигу и вернулся в профессиональный футбол
Валлийский клуб «Рексхэм» получил право выступать в Английской футбольной лиге.
Валлийский клуб «Рексхэм» получил право выступать в Английской футбольной лиге.
Футбольный клуб «Рексхэм», владельцами которого являются голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, вернулся в профессиональный футбол.
«Рексхэм» гарантировал себе первое место в любительской национальной конференции Англии и в следующем сезоне команда будет выступать в Английской футбольной лиге. Клуб добился права выступать в дивизионе выше впервые за 15 лет.
После финального свистка в матче, в котором «Рексхэм» обыграл «Борхэм Вуд» со счетом 3:1, болельщики выбежали на поле и отмечали победу вместе с игроками.
«Я не уверен, что могу осознать, что произошло сегодня, я все еще не могу говорить», — сказал Рейнольдс журналистам после игры.
Рейнольдс и Макэлхенни приобрели клуб в 2020 году. «Рексхэм» является старейшим клубом Уэльса.