Фанатам «Ювентуса» запретили посещать матчи из-за оскорблений Лукаку
Более 170 фанатам итальянского клуба «Ювентус» запретили посещать матчи из-за расистских оскорблений в адрес футболиста «Интера» Ромелу Лукаку, сообщают в La Gazzetta dello Sport.
Более 170 фанатам итальянского клуба «Ювентус» запретили посещать матчи из-за расистских оскорблений в адрес футболиста «Интера» Ромелу Лукаку, сообщают в La Gazzetta dello Sport.
Болельщики оскорбляли бельгийского форварда на первой полуфинальной игре Кубка Италии, где команды сыграли вничью 1:1. Лукаку в этом матче реализовал пенальти. После этого, он обратился к фанатам «Ювентуса» с просьбой замолчать. За это игрок получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Федерация футбола Италии отменила дисквалификацию бельгийца на ответный полуфинальный матч Кубка Италии в рамках борьбы с расовой дискриминацией.
Полиция города Турин запретила 171 болельщику на неопределенный срок посещать матчи команды, также они получили штраф.
Ответная встреча между «Интером» и «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии пройдет в Милане 26 апреля.