Фанатам «Ювентуса» запретили посещать матчи из-за оскорблений Лукаку

Болельщики оскорбляли бельгийского форварда на первой полуфинальной игре Кубка Италии, где команды сыграли вничью 1:1. Лукаку в этом матче реализовал пенальти. После этого, он обратился к фанатам «Ювентуса» с просьбой замолчать. За это игрок получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Федерация футбола Италии отменила дисквалификацию бельгийца на ответный полуфинальный матч Кубка Италии в рамках борьбы с расовой дискриминацией.