Мбаппе и Рамос не хотят чтобы Паредес возвращался в «ПСЖ»
Лидеры «ПСЖ» не хотят видеть Леандро Паредеса в команде.
ПСЖ
ЮвентусЧемпионат Франции: таблица и календарь
Лидеры «ПСЖ» не хотят видеть Леандро Паредеса в команде.
Игроки «ПСЖ» не хотят видеть в клубе аргентинского футболиста Леандро Паредеса, который сейчас играет на правах аренды за «Ювентус», пишет L'Equipe.
После конфликта аргентинца с защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом футболисты парижан не хотят видеть Паредеса в раздевалке. Хотя Рамос может покинуть клуб летом, отношение к Паредесу не изменится. Мнение Рамоса разделяет также Килиан Мбаппе.
Контракт Паредеса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. «Ювентус» не планирует выкупать игрока у французского клуба.