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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе и Рамос не хотят чтобы Паредес возвращался в «ПСЖ»

Лидеры «ПСЖ» не хотят видеть Леандро Паредеса в команде.

ПСЖ
ЮвентусЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Игроки «ПСЖ» не хотят видеть в клубе аргентинского футболиста Леандро Паредеса, который сейчас играет на правах аренды за «Ювентус», пишет L'Equipe.

После конфликта аргентинца с защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом футболисты парижан не хотят видеть Паредеса в раздевалке. Хотя Рамос может покинуть клуб летом, отношение к Паредесу не изменится. Мнение Рамоса разделяет также Килиан Мбаппе.

Контракт Паредеса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. «Ювентус» не планирует выкупать игрока у французского клуба.

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