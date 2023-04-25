Мбаппе и Рамос не хотят чтобы Паредес возвращался в «ПСЖ»

Игроки «ПСЖ» не хотят видеть в клубе аргентинского футболиста Леандро Паредеса, который сейчас играет на правах аренды за «Ювентус», пишет L'Equipe.

После конфликта аргентинца с защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом футболисты парижан не хотят видеть Паредеса в раздевалке. Хотя Рамос может покинуть клуб летом, отношение к Паредесу не изменится. Мнение Рамоса разделяет также Килиан Мбаппе.