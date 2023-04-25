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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена игрока «Баварии» Эрнандеса обвинила его в измене

У французского защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса проблемы на личном фронте.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Амелия Лоренте, жена игрока футбольного клуба «Бавария» Лукаса Эрнандеса, обвинила мужа в измене с моделью Кристиной Буччино.

«Теперь ты можешь перестать жить на две стороны, Эрнандес. Отдаю его тебе, Кристина Буччино. Не забывай, Лукас, что у тебя двое детей, которых ты не видишь», — написала Лоренте в своих соцсетях.

Пара поженилась в 2017 году.

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