Жена игрока «Баварии» Эрнандеса обвинила его в измене
У французского защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса проблемы на личном фронте.
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У французского защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса проблемы на личном фронте.
Амелия Лоренте, жена игрока футбольного клуба «Бавария» Лукаса Эрнандеса, обвинила мужа в измене с моделью Кристиной Буччино.
«Теперь ты можешь перестать жить на две стороны, Эрнандес. Отдаю его тебе, Кристина Буччино. Не забывай, Лукас, что у тебя двое детей, которых ты не видишь», — написала Лоренте в своих соцсетях.
Пара поженилась в 2017 году.