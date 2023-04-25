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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

EA Sports станет титульным спонсором испанской Ла Лиги

Испанская Ла Лига проведет ребрендинг перед следующим сезоном и представит нового титульного спонсора. Об этом сообщает портал Footy Headlines.

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Источник: Reuters

С сезона 2023/24 титульным спонсором Ла Лиги станет EA Sports — спортивное подразделение американской корпорации Electronic Arts, известное многим по выпуску серии футбольных симуляторов FIFA. Лига представит логотип и сменит название на LaLiga EA Sports.

В июне 2020 года EA Sports и Ла Лига подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 10 лет, по которому американская компания платила 30 млн евро за сезон. Ожидается, что титульное спонсорство увеличит эту сумму вдвое — до 60 млн евро ежегодно.

C 2016 года титульным спонсором Ла Лиги был крупнейший испанский банк Santander, который платил лиге 17 млн евро в год.

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