EA Sports станет титульным спонсором испанской Ла Лиги

С сезона 2023/24 титульным спонсором Ла Лиги станет EA Sports — спортивное подразделение американской корпорации Electronic Arts, известное многим по выпуску серии футбольных симуляторов FIFA. Лига представит логотип и сменит название на LaLiga EA Sports.

В июне 2020 года EA Sports и Ла Лига подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 10 лет, по которому американская компания платила 30 млн евро за сезон. Ожидается, что титульное спонсорство увеличит эту сумму вдвое — до 60 млн евро ежегодно.