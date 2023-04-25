Футбольный арбитр Матеу Лаос перестанет судить Ла Лигу

Испанский футбольный арбитр Матеу Лаос после 15 сезонов судейства в Ла Лиге будет переведен на систему VAR, что не очень радует самого судью, сообщает Marca.

Технический комитет хочет перевести арбитра на систему VAR из-за его возраста, сейчас ему 46 лет. Комитет еще не принял официального решения, но скорее всего в июне, когда закончится сезон, он объявит об этом.