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13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный арбитр Матеу Лаос перестанет судить Ла Лигу

Судью снимают с должности против его воли.

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Источник: AFP 2022

Испанский футбольный арбитр Матеу Лаос после 15 сезонов судейства в Ла Лиге будет переведен на систему VAR, что не очень радует самого судью, сообщает Marca.

Технический комитет хочет перевести арбитра на систему VAR из-за его возраста, сейчас ему 46 лет. Комитет еще не принял официального решения, но скорее всего в июне, когда закончится сезон, он объявит об этом.

Лаос судил пять матчей на двух чемпионатах мира по футболу в 2018 и в 2022 годах.

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 Футбольный арбитр Матеу Лаос перестанет судить Ла Лигу
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