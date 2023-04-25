Футбольный арбитр Матеу Лаос перестанет судить Ла Лигу
Чемпионат Испании: таблица и календарьЧемпионат Испании: таблица и календарь
Судью снимают с должности против его воли.
Судью снимают с должности против его воли.
Испанский футбольный арбитр Матеу Лаос после 15 сезонов судейства в Ла Лиге будет переведен на систему VAR, что не очень радует самого судью, сообщает Marca.
Технический комитет хочет перевести арбитра на систему VAR из-за его возраста, сейчас ему 46 лет. Комитет еще не принял официального решения, но скорее всего в июне, когда закончится сезон, он объявит об этом.
Лаос судил пять матчей на двух чемпионатах мира по футболу в 2018 и в 2022 годах.