«Барселона» близка к подписанию Фабрисио Диаса

Трансфер обойдется каталонцам в восемь миллионов евро, но он еще не подтвержден. «Барселона» хочет успеть подписать Диаса, до начала чемпионата мира U-20, который стартует 20 мая. В клубе опасаются, что трансферная стоимость игрока после турнира может существенно вырасти.