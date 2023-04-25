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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» близка к подписанию Фабрисио Диаса

«Барселона» хочет подписать перспективного уругвайца.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Футбольный клуб «Барселона» ведет переговоры о подписании 20-летнего уругвайского футболиста Фабрисио Диаса, сообщает Mundo Deportivo.

Трансфер обойдется каталонцам в восемь миллионов евро, но он еще не подтвержден. «Барселона» хочет успеть подписать Диаса, до начала чемпионата мира U-20, который стартует 20 мая. В клубе опасаются, что трансферная стоимость игрока после турнира может существенно вырасти.

Фабрисио Диас является самым перспективным игроком Уругвая. Он имеет действующий контракт с клубом «Ливерпуль Монтевидео» до 2026 года.

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