«Барселона» близка к подписанию Фабрисио Диаса
«Барселона» хочет подписать перспективного уругвайца.
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«Барселона» хочет подписать перспективного уругвайца.
Футбольный клуб «Барселона» ведет переговоры о подписании 20-летнего уругвайского футболиста Фабрисио Диаса, сообщает Mundo Deportivo.
Трансфер обойдется каталонцам в восемь миллионов евро, но он еще не подтвержден. «Барселона» хочет успеть подписать Диаса, до начала чемпионата мира U-20, который стартует 20 мая. В клубе опасаются, что трансферная стоимость игрока после турнира может существенно вырасти.
Фабрисио Диас является самым перспективным игроком Уругвая. Он имеет действующий контракт с клубом «Ливерпуль Монтевидео» до 2026 года.