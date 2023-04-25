«Челси» лишился из-за травм Риса Джеймса и Мейсона Маунта

Игроки футбольного клуба «Челси» Рис Джеймс и Мейсон Маунт выбыли из строя, об этом сообщил главный тренер Фрэнк Лэмпардд, пишут в Goal .

У Джеймса проблема с подколенным сухожилием и он не вернется до конца сезона. А Маунту предстоит небольшая операция из-за травмы таза, возможно он успеет восстановиться и помочь команде в последней игре сезона против «Ньюкасла».