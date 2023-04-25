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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» лишился из-за травм Риса Джеймса и Мейсона Маунта

«Челси» потерял игроков, которые возможно пропустят остаток сезона.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игроки футбольного клуба «Челси» Рис Джеймс и Мейсон Маунт выбыли из строя, об этом сообщил главный тренер Фрэнк Лэмпардд, пишут в Goal.

У Джеймса проблема с подколенным сухожилием и он не вернется до конца сезона. А Маунту предстоит небольшая операция из-за травмы таза, возможно он успеет восстановиться и помочь команде в последней игре сезона против «Ньюкасла».

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«Челси» лишился из-за травм Риса Джеймса и Мейсона Маунта
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