Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Астон Вилла
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Реал Сосьедад
Все события
17:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Тоттенхэма» возместят фанатам расходы на билеты после разгрома от «Ньюкасла»

Игроки «Тоттенхэма» выпустили специальное обращение, в котором пообещали возместить расходы на билеты всем своим болельщикам, которые посетили воскресный матч АПЛ против «Ньюкасла» (1:6).

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Как команда, мы понимаем ваше разочарование, ваш гнев. Мы были недостаточно хороши. Мы знаем, что слов недостаточно в подобных ситуациях, но поверьте нам, такое поражение причиняет боль. Мы ценим вашу поддержку как дома, так и на выезде, и с учетом этого мы хотели бы возместить болельщикам стоимость билетов на матч на “Сент-Джеймс Парк”. Мы знаем, что это не изменит того, что произошло в воскресенье, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию в матче против “Манчестер Юнайтед” в четверг, когда ваша поддержка снова будет значить для нас все. Вместе — и только вместе — мы сможем двигаться вперед», — гласит сообщение пресс-службы на официальном сайте команды.

Клуб предоставил своим болельщикам 24 часа на то, чтобы оставить соответствующую заявку на сайте и пообещал вернуть средства в течении семи последующих дней.

Напомним, что выездной матч 32-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) завершился болезненным разгромом «шпор». Уже к 21-й минуте «Ньюкасл» забил пять мячей, что стало вторым подобным случаем в истории АПЛ. После окончания матча Кристиан Стеллини, исполнявший обязанности главного тренера «Тоттенхэма», был отправлен в отставку.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Игроки «Тоттенхэма» возместят фанатам расходы на билеты после...
«Челси» лишился из-за травм Риса Джеймса и Мейсона Маунта
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь