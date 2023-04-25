Игроки «Тоттенхэма» возместят фанатам расходы на билеты после разгрома от «Ньюкасла»

«Как команда, мы понимаем ваше разочарование, ваш гнев. Мы были недостаточно хороши. Мы знаем, что слов недостаточно в подобных ситуациях, но поверьте нам, такое поражение причиняет боль. Мы ценим вашу поддержку как дома, так и на выезде, и с учетом этого мы хотели бы возместить болельщикам стоимость билетов на матч на “Сент-Джеймс Парк”. Мы знаем, что это не изменит того, что произошло в воскресенье, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию в матче против “Манчестер Юнайтед” в четверг, когда ваша поддержка снова будет значить для нас все. Вместе — и только вместе — мы сможем двигаться вперед», — гласит сообщение пресс-службы на официальном сайте команды.
Клуб предоставил своим болельщикам 24 часа на то, чтобы оставить соответствующую заявку на сайте и пообещал вернуть средства в течении семи последующих дней.
Напомним, что выездной матч 32-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) завершился болезненным разгромом «шпор». Уже к 21-й минуте «Ньюкасл» забил пять мячей, что стало вторым подобным случаем в истории АПЛ. После окончания матча Кристиан Стеллини, исполнявший обязанности главного тренера «Тоттенхэма», был отправлен в отставку.