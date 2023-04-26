«Челси» нашел нового главного тренера
«Челси» и Маурисио Почеттино согласовывают детали контракта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Челси» и Маурисио Почеттино согласовывают детали контракта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации переговоры между тренером и лондонским клубом продвигаются в положительном ключе. В понедельник стороны встретились в Испании, где обсудили долгосрочный проект сотрудничества. Как сообщается, обе стороны остались довольны переговорами.
Также Романо отмечает, что стороны могут достичь полного соглашения в самое ближайшее время.
Последним местом работы Почеттино был французский «Пари Сен-Жермен», из которого он был уволен в июле 2022 года. В апреле «Челси» объявил об увольнении главного тренера Грэма Поттера. Команду на временной основе возглавил Фрэнк Лэмпард, с которым лондонцы проиграли четыре встречи из четырех и вылетели из плей-офф Лиги чемпионов.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от еврокубковой зоны на 11 очков.