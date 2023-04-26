«Челси» нашел нового главного тренера

По его информации переговоры между тренером и лондонским клубом продвигаются в положительном ключе. В понедельник стороны встретились в Испании, где обсудили долгосрочный проект сотрудничества. Как сообщается, обе стороны остались довольны переговорами.

Также Романо отмечает, что стороны могут достичь полного соглашения в самое ближайшее время.

Последним местом работы Почеттино был французский «Пари Сен-Жермен», из которого он был уволен в июле 2022 года. В апреле «Челси» объявил об увольнении главного тренера Грэма Поттера. Команду на временной основе возглавил Фрэнк Лэмпард, с которым лондонцы проиграли четыре встречи из четырех и вылетели из плей-офф Лиги чемпионов.