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16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанские фанаты снова называли Винисиуса «обезьяной» во время выездного матча «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в очередной раз подвергся оскорблениям на расистской почве. Об этом сообщает портал MSN.

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Источник: Reuters

Во одном из эпизодов вчерашней игры между «Жироной» и «Реалом» (4:2) Винисиус получил желтую карточку, за то что слишком эмоционально отреагировал на фол одного из игроков хозяев. После этого болельщики «Жироны» стали скандировать в адрес 22-летнего бразильца «mono, mono», что с в переводе с испанского означает «обезьяна, обезьяна».

В ответ на действия трибун Винисиус демонстративно потер нашивку победителя клубного чемпионата мира, глядя в сторону болельщиков «Жироны».

Также сообщается, что по ходу матча болельщики «Жироны» скандировали кричалку «Винисиус, как же ты плох, как же ты плох».

Стоит отметить, что Винисиус уже не в первый раз подвергается расистским оскорблениям во время гостевых матчей чемпионата Испании. Ла Лига в общей сложности подала уже восемь жалоб в этом сезоне в местные правоохранительные органы из-за проявлений расизма в адрес бразильца. Последняя жалоба была подана после матча 26-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (4:0).

В этом сезоне Винисиус провел 29 матчей в Ла Лиге, в которых забил 10 мячей и отдал восемь результативных передач.

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