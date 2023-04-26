«Рексхэм» предпринял попытку вернуть звезду футбола Гарета Бэйла
Владельцы клуба хотят усилить команду знаменитым валлийским полузащитником Гаретом Бэйлом, недавно завершившим карьеру.
Владельцы клуба хотят усилить команду знаменитым валлийским полузащитником Гаретом Бэйлом, недавно завершившим карьеру.
Спустя несколько дней после того, как футбольный клуб «Рексхэм» вышел в Национальную лигу впервые за 15 лет, голливудские владельцы клуба предприняли дерзкую попытку подписать контракт с Гаретом Бэйлом, сообщает CNN.
После того, как владелецы клуба Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс выложили видео в одной из своих соцсетей, Бэйл поздравил их с победой и выходом в дивизион выше.
Роб в ответном сообщении позвал Бэйла поиграть в гольф, намекая, что во время игры будет уговаривать его вернуться на один сезон и провести его в клубе «Рексхэм».
Гаррет Бэйл играл за сборную Уэльса, где стал лучшим бомбардиром и лидером по количеству сыгранных матчей. Он выступал в испанском клубе «Реал Мадрид» с которым пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Бэйл объявил о завершении карьеры в начале 2023 года.