Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Альмерия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ноттингем Форест
Брайтон
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эльче
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Барселона
Все события
17:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рексхэм» предпринял попытку вернуть звезду футбола Гарета Бэйла

Владельцы клуба хотят усилить команду знаменитым валлийским полузащитником Гаретом Бэйлом, недавно завершившим карьеру.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Спустя несколько дней после того, как футбольный клуб «Рексхэм» вышел в Национальную лигу впервые за 15 лет, голливудские владельцы клуба предприняли дерзкую попытку подписать контракт с Гаретом Бэйлом, сообщает CNN.

После того, как владелецы клуба Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс выложили видео в одной из своих соцсетей, Бэйл поздравил их с победой и выходом в дивизион выше.

Роб в ответном сообщении позвал Бэйла поиграть в гольф, намекая, что во время игры будет уговаривать его вернуться на один сезон и провести его в клубе «Рексхэм».

Гаррет Бэйл играл за сборную Уэльса, где стал лучшим бомбардиром и лидером по количеству сыгранных матчей. Он выступал в испанском клубе «Реал Мадрид» с которым пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Бэйл объявил о завершении карьеры в начале 2023 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Судьям РПЛ отказали в повышении зарплаты
Президент РПЛ назвал пиво «инструментом для привлечения болельщиков»
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь