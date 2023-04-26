«Рексхэм» предпринял попытку вернуть звезду футбола Гарета Бэйла

Спустя несколько дней после того, как футбольный клуб «Рексхэм» вышел в Национальную лигу впервые за 15 лет, голливудские владельцы клуба предприняли дерзкую попытку подписать контракт с Гаретом Бэйлом, сообщает CNN.

После того, как владелецы клуба Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс выложили видео в одной из своих соцсетей, Бэйл поздравил их с победой и выходом в дивизион выше.

Роб в ответном сообщении позвал Бэйла поиграть в гольф, намекая, что во время игры будет уговаривать его вернуться на один сезон и провести его в клубе «Рексхэм».