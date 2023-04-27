«Реал» сделал необычное предложение для Роналду

По сообщениям источника, нападающему «Аль-Насра» предложили вернуться в «Реал», но не в качестве игрока. Роналду предложены две должности на выбор — посол клуба и член спортивной организации «Реала».

38-летний португалец может воспользоваться данным предложением после окончания своего контракта в Саудовской Аравии. Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает в 2024 году.