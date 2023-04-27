Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:45
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Саутгемптон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Севилья
Все события
13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» сделал необычное предложение для Роналду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил Криштиану Роналду вернуться в клуб. Об этом сообщает издание Daily Post со ссылкой на El Nacional.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По сообщениям источника, нападающему «Аль-Насра» предложили вернуться в «Реал», но не в качестве игрока. Роналду предложены две должности на выбор — посол клуба и член спортивной организации «Реала».

38-летний португалец может воспользоваться данным предложением после окончания своего контракта в Саудовской Аравии. Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает в 2024 году.

Ранее бывший тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявлял, что Роналду не планирует завершать карьеру в Саудовской Аравии и планирует вернуться в Европу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «СКА-Хабаровск» сделал заявление о договорном матче
Мейвезер проведет бой с внуком босса американской мафии
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь