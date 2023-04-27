«Реал» сделал необычное предложение для Роналду
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил Криштиану Роналду вернуться в клуб. Об этом сообщает издание Daily Post со ссылкой на El Nacional.
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил Криштиану Роналду вернуться в клуб. Об этом сообщает издание Daily Post со ссылкой на El Nacional.
По сообщениям источника, нападающему «Аль-Насра» предложили вернуться в «Реал», но не в качестве игрока. Роналду предложены две должности на выбор — посол клуба и член спортивной организации «Реала».
38-летний португалец может воспользоваться данным предложением после окончания своего контракта в Саудовской Аравии. Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает в 2024 году.
Ранее бывший тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявлял, что Роналду не планирует завершать карьеру в Саудовской Аравии и планирует вернуться в Европу.