Марио Балотелли рассказал, как Моуринью выгнал его из автобуса

«С Моуринью непросто иметь дело, как и со мной. Однажды перед поездкой в ​​Катанию мы поссорились в автобусе, который вез нас в аэропорт. Он заставил меня выйти из автобуса, и мне пришлось вернуться домой на машине.



Я знаю, что совершал ошибки, но также верно и то, что в центре внимания всегда был я. Помимо моего собственного характера и ярлыка вундеркинда в подростковом возрасте, я думаю, что статус первого чернокожего игрока в сборной Италии также поспособствовал тому, что люди всегда говорили обо мне вне поля», — цитирует Балотелли The Sun.