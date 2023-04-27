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12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Марио Балотелли рассказал, как Моуринью выгнал его из автобуса

Балотелли рассказал о неприятной истории с Моуринью.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Итальянский футболист и бывший нападающий футбольного клуба «Интер» Марио Балотелли рассказал о том, как Жозе Моуринью выгнал его из автобуса. Инцидент произошел, когда Моуринью тренировал миланский клуб.

«С Моуринью непросто иметь дело, как и со мной. Однажды перед поездкой в ​​Катанию мы поссорились в автобусе, который вез нас в аэропорт. Он заставил меня выйти из автобуса, и мне пришлось вернуться домой на машине.

Я знаю, что совершал ошибки, но также верно и то, что в центре внимания всегда был я. Помимо моего собственного характера и ярлыка вундеркинда в подростковом возрасте, я думаю, что статус первого чернокожего игрока в сборной Италии также поспособствовал тому, что люди всегда говорили обо мне вне поля», — цитирует Балотелли The Sun.

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