Мэр Парижа назвала «смехотворным» предложение о покупке «ПСЖ» стадиона «Парк де Пренс»

Мэр Парижа Анн Идальго заявила в интервью телеканалу TF1, что предложение парижан о покупке стадиона «Парк де Пренс» является «смехотворным». Переговоры между «ПСЖ» и мэрией по поводу приобретения «Парка де Пренс» расходятся как никогда.

«Существуют цены, которые должны быть установлены, и они должны соответствовать имуществу. Когда в конце целого процесса, в ходе которого мы обсуждали и пытались оценить, какой может быть цена на “Парк де Пренс”, клуб предложил 38 миллионов евро. Я думаю, что слово “смехотворно” по отношению к этому предложению является правильным» — сказала Идальго.