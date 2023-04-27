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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэр Парижа назвала «смехотворным» предложение о покупке «ПСЖ» стадиона «Парк де Пренс»

Мэр назвала предложение «смехотворным».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Мэр Парижа Анн Идальго заявила в интервью телеканалу TF1, что предложение парижан о покупке стадиона «Парк де Пренс» является «смехотворным». Переговоры между «ПСЖ» и мэрией по поводу приобретения «Парка де Пренс» расходятся как никогда.

«Существуют цены, которые должны быть установлены, и они должны соответствовать имуществу. Когда в конце целого процесса, в ходе которого мы обсуждали и пытались оценить, какой может быть цена на “Парк де Пренс”, клуб предложил 38 миллионов евро. Я думаю, что слово “смехотворно” по отношению к этому предложению является правильным» — сказала Идальго.

Если позиция Идальго будет непреклонна, у «ПСЖ» не останется другого выбора, кроме как переехать на «Стад Франс», где проводятся матчи сборной Франции по футболу и регби.

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