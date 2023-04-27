Бразильский нападающий клуба «ПСЖ» Неймар вернулся в Париж, чтобы продолжить свое восстановление от травмы, сообщает Goal.

Неймар не играл за клуб с февраля. Первый этап восстановления он проходил на родине. Сейчас хирурги сняли защитный фиксатор с ноги футболиста. Медицинский персонал команды постарается ускорить возвращение игрока к прежней форме.