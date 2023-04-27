Неймар вернулся в Париж
Футболист вернулся в расположение команды.
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Футболист вернулся в расположение команды.
Бразильский нападающий клуба «ПСЖ» Неймар вернулся в Париж, чтобы продолжить свое восстановление от травмы, сообщает Goal.
Неймар не играл за клуб с февраля. Первый этап восстановления он проходил на родине. Сейчас хирурги сняли защитный фиксатор с ноги футболиста. Медицинский персонал команды постарается ускорить возвращение игрока к прежней форме.
Переход Неймара к парижанам из «Барселоны» в 2017 году стал самым дорогим на тот момент в истории и обошелся в 222 миллиона евро.