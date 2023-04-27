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18:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар вернулся в Париж

Футболист вернулся в расположение команды.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Бразильский нападающий клуба «ПСЖ» Неймар вернулся в Париж, чтобы продолжить свое восстановление от травмы, сообщает Goal.

Неймар не играл за клуб с февраля. Первый этап восстановления он проходил на родине. Сейчас хирурги сняли защитный фиксатор с ноги футболиста. Медицинский персонал команды постарается ускорить возвращение игрока к прежней форме.

Переход Неймара к парижанам из «Барселоны» в 2017 году стал самым дорогим на тот момент в истории и обошелся в 222 миллиона евро.

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