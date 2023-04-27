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19:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Спортивное издание Marca опубликовала символическую сборную мира по версии читателей

Спортивное издание Marca опубликовало состав символической сборной мира по версии своих читателей.

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Источник: Reuters

В команду сильнейших футболистов планеты вошли:

Вратарь: Тибо Куртуа «Реал Мадрид»;

Защитники: Ашраф Хакими «ПСЖ», Рональд Араухо «Барселона», Эдер Милитао «Реал Мадрид», Альфонсо Дэвис «Бавария»;

Центральные полузащитники: Кевин де Брейне «Манчестер Сити», Лука Модрич «Реал Мадрид»;

Крайние полузащитники: Винисиус Жуниор «Реал Мадрид», Лионель Месси «ПСЖ»;

Нападающие: Эрлинг Холанн «Манчестер Сити», Килиан Мбаппе «ПСЖ».

Журналисты выбирали несколько лучших игроков на каждой позиции, а затем делали турнирные сетки между футболистами. В каждом раунде читатели издания делали выбор в пользу игрока, который проходил дальше по итогам опроса.

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