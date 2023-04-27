Спортивное издание Marca опубликовала символическую сборную мира по версии читателей
Спортивное издание Marca опубликовало состав символической сборной мира по версии своих читателей.
Спортивное издание Marca опубликовало состав символической сборной мира по версии своих читателей.
В команду сильнейших футболистов планеты вошли:
Вратарь: Тибо Куртуа «Реал Мадрид»;
Защитники: Ашраф Хакими «ПСЖ», Рональд Араухо «Барселона», Эдер Милитао «Реал Мадрид», Альфонсо Дэвис «Бавария»;
Центральные полузащитники: Кевин де Брейне «Манчестер Сити», Лука Модрич «Реал Мадрид»;
Крайние полузащитники: Винисиус Жуниор «Реал Мадрид», Лионель Месси «ПСЖ»;
Нападающие: Эрлинг Холанн «Манчестер Сити», Килиан Мбаппе «ПСЖ».
Журналисты выбирали несколько лучших игроков на каждой позиции, а затем делали турнирные сетки между футболистами. В каждом раунде читатели издания делали выбор в пользу игрока, который проходил дальше по итогам опроса.