Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
19:30
Лечче
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Факел
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
27.04
Атлетик
Севилья
01
Все события
10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

МЛС возьмется за переход Месси в «Интер Майами»

Комиссионер МЛС Дон Грабер подтвердил готовность оказать поддержку клубу лиги «Интер Майами» в переходе звездного нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщает портал Sport.es.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Мы намерены всеми средствами помочь “Интеру” в подписании Месси. Это позволит нам получить беспрецедентное наследие на мировом уровне. В других случаях нам удавалось находить разумные способы привлечения игроков в наши клубы. Надеюсь, мы сможем принять участие в переговорах и что-то предложить», — сказал комиссионер лиги.

Ранее сообщалось, что клубы МЛС готовы совместно платить Месси часть зарплаты, если он продолжит карьеру в североамериканской лиге. Главная проблема в приглашении аргентинца в «Интер Майами» заключается в действующих финансовых ограничениях в лиге.

Действующий контракт 35-летнего аргентинца с парижанами действует до конца июня 2023 года. Если в ближайшие два месяца Месси не подпишет с парижанами новый контракт, то он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне в активе Месси 36 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, 20 забитых голов и 19 результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Динамо» победит в юбилейном матче: прогноз на игру с «Факелом»
Президент Республики Сербской принес извинения Джоковичу
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь