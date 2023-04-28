МЛС возьмется за переход Месси в «Интер Майами»

«Мы намерены всеми средствами помочь “Интеру” в подписании Месси. Это позволит нам получить беспрецедентное наследие на мировом уровне. В других случаях нам удавалось находить разумные способы привлечения игроков в наши клубы. Надеюсь, мы сможем принять участие в переговорах и что-то предложить», — сказал комиссионер лиги.

Ранее сообщалось, что клубы МЛС готовы совместно платить Месси часть зарплаты, если он продолжит карьеру в североамериканской лиге. Главная проблема в приглашении аргентинца в «Интер Майами» заключается в действующих финансовых ограничениях в лиге.

Действующий контракт 35-летнего аргентинца с парижанами действует до конца июня 2023 года. Если в ближайшие два месяца Месси не подпишет с парижанами новый контракт, то он станет свободным агентом.