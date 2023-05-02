Фрэнк Лэмпард выступил с критикой в адрес Романа Абрамовича

«Я всегда был частью команды, которая регулярно меняла тренеров. Оглядываясь назад, легко сказать, что я добился большого успеха. Я выиграл три чемпионства. Но должен был выиграть пять или шесть. Чувствую, что так могло быть, если бы у нас было больше постоянства, если бы мы могли двигаться в одном направлении. И я думаю, что так и следовало делать», — сказал Лэмпард.