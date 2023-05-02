Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Альмерия
Эльче
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Реал
Футбол. Зарубежный
1.05
Севилья
Жирона
02
Все события
09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Фрэнк Лэмпард выступил с критикой в адрес Романа Абрамовича

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о частой смене тренеров в лондонском клубе, которая происходила во времена, когда клуб принадлежал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщает издание Evening Standard.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

44-летний англичанин призвал владельцев «Челси» положить конец клубной культуре найма и увольнения менеджеров заявив, что подход российского бизнесмена Романа Абрамовича когда-то стоил ему множества трофеев.

«Я всегда был частью команды, которая регулярно меняла тренеров. Оглядываясь назад, легко сказать, что я добился большого успеха. Я выиграл три чемпионства. Но должен был выиграть пять или шесть. Чувствую, что так могло быть, если бы у нас было больше постоянства, если бы мы могли двигаться в одном направлении. И я думаю, что так и следовало делать», — сказал Лэмпард.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. Клуб находился под его контролем почти 19 лет и за этот период в «Челси» сменилось 13 тренеров. Девять из них сменилось в период выступлений Фрэнка Лэмпарда за лондонский клуб.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер спортивный журналист Андрей Малосолов
Футболист «Зенита» стал трансферной целью лондонского «Арсенала»
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь