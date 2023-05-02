Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон
Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин установил личный рекорд результативности по голам за сезон в чемпионате.
Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин установил личный рекорд результативности по голам за сезон в чемпионате.
В минувший понедельник 32-летний форвард забил за «Арис» победный гол в матче против «Пафоса» (2:1), отметившись 12-м забитым мячом в текущем сезоне.
Для Кокорина этот результат стал личным рекордом результативности за сезон в чемпионате. Ранее ему трижды забить удавалось по 10 голов в чемпионате России — дважды за московское «Динамо» (2012/13, 2013/14) и один раз за «Зенит» (сезон 2017/18).
Личный рекорд Кокорина по числу забитых мячей за сезон во всех турнирах — 19 мячей в сезоне 2017/18.
После 32-х туров «Арис» лидирует в турнирной таблице чемпионата Кипра, опережая ближайшего преследователя на три балла. Кокорин занимает третье место в гонке лучших бомбардиров чемпионата.