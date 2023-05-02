Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон

Источник: ФК "Арис"

В минувший понедельник 32-летний форвард забил за «Арис» победный гол в матче против «Пафоса» (2:1), отметившись 12-м забитым мячом в текущем сезоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9YLZQzUycuw" title="Гол Александра Кокорина в ворота «Пафоса»" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Кокорина этот результат стал личным рекордом результативности за сезон в чемпионате. Ранее ему трижды забить удавалось по 10 голов в чемпионате России — дважды за московское «Динамо» (2012/13, 2013/14) и один раз за «Зенит» (сезон 2017/18).

Личный рекорд Кокорина по числу забитых мячей за сезон во всех турнирах — 19 мячей в сезоне 2017/18.