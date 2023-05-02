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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Барселоны» в восторге от 15-летнего нападающего Ламина Ямала

Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом «Барселоны».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

15-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал вышел на замену, на 86 минуте в матче против «Бетиса». Тем самым, он стал самым молодым дебютантом команды в истории Ла Лиги.

«В 15 лет, только представьте себе. Он особенный, и он мог даже забить сегодня, но вратарь “Бетиса” спас. Он играл уверенно и показал, что он из себя представляет. Он ничего не боится и обладает огромным талантом. Некоторые его передачи в финальной трети были действительно хороши. Ламин не похож на 15-летнего подростка, он очень взрослый. Он готов играть и хорошо тренируется. Он может ознаменовать эпоху в этом клубе, став частью этой команды». — приводит слова главного тренера Хави ESPN.

«Барселона» одержала победу на командой «Реал Бетис» со счетом 4:0.

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