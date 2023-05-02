Главный тренер «Барселоны» в восторге от 15-летнего нападающего Ламина Ямала

«В 15 лет, только представьте себе. Он особенный, и он мог даже забить сегодня, но вратарь “Бетиса” спас. Он играл уверенно и показал, что он из себя представляет. Он ничего не боится и обладает огромным талантом. Некоторые его передачи в финальной трети были действительно хороши. Ламин не похож на 15-летнего подростка, он очень взрослый. Он готов играть и хорошо тренируется. Он может ознаменовать эпоху в этом клубе, став частью этой команды». — приводит слова главного тренера Хави ESPN.