В «ПСЖ» не давали разрешение на отъезд Месси в Саудовскую Аравию

Месси улетел в Саудовскую Аравию вскоре после игры с «Лорьяном», в которой его команда уступила со счетом 1:3.

По информации источника, игрокам парижан хотели предоставить выходные, но только в случае победы над «Лорьяном». Из-за поражения выходные отменили, а все партнеры Месси по команде тренировались уже на следующее утро. Отмечается, что некоторые из них были шокированы отъездом Лионеля.