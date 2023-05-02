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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В «ПСЖ» не давали разрешение на отъезд Месси в Саудовскую Аравию

Поездку Месси не согласовывали в клубе.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси не согласовал поездку в Саудовскую Аравию с главным тренером команды Кристофом Гальтье или спортивным директором Луишем Кампушем, сообщает L'Equipe.

Месси улетел в Саудовскую Аравию вскоре после игры с «Лорьяном», в которой его команда уступила со счетом 1:3.

По информации источника, игрокам парижан хотели предоставить выходные, но только в случае победы над «Лорьяном». Из-за поражения выходные отменили, а все партнеры Месси по команде тренировались уже на следующее утро. Отмечается, что некоторые из них были шокированы отъездом Лионеля.

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