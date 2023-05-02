«Барселона» после ухода Месси уже два года не может забить со штрафного
«Барселона» два года не забивает голы прямыми ударами со штрафных. Об этом сообщает издание AS.
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«Барселона» два года не забивает голы прямыми ударами со штрафных. Об этом сообщает издание AS.
Ровно два года назад, 2 мая 2021 года, Лионель Месси в матче против «Валенсии» (3:2) стал автором последнего на текущий момент мяча каталонцев со штрафного удара.
С тех пор игроки «Барселоны» 33 раза били по воротам соперников со штрафных, но не смогли забить ни разу.
Примечательно, что в последние недели на фоне истечения текущего контракта Месси с «ПСЖ» усиливаются слухи о возможном возвращении 35-летнего аргентинца в «Барселону». Если эти слухи сбудутся, то Месси будет иметь возможность прервать эту серию.