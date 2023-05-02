«Барселона» после ухода Месси уже два года не может забить со штрафного

Ровно два года назад, 2 мая 2021 года, Лионель Месси в матче против «Валенсии» (3:2) стал автором последнего на текущий момент мяча каталонцев со штрафного удара.

С тех пор игроки «Барселоны» 33 раза били по воротам соперников со штрафных, но не смогли забить ни разу.