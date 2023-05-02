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20:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Венеции» отпраздновал забитый гол, выпив пива на поле

Футболист выпил стакан пива на поле.

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Нападающий футбольного клуба «Венеция» Йоэль Похьянпало отпраздновал четыре забитых гола в ворота «Модены», выпив принесенного болельщиком пива.

В матче между «Венецией» и «Моденой» 28-летний Похьянпало отправил четыре мяча в сетку ворот соперника. «Венеция» выиграла со счётом 5:0.

Футболист подошел к трибуне, взял стакан с пивом, которое ему предложили болельщики, после чего сфотографировался с желающими и выпил пенный напиток. Финский форвард не в первый раз таким образом празднует голы.

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 Нападающий «Венеции» отпраздновал забитый гол, выпив пива на поле
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