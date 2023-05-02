Нападающий «Венеции» отпраздновал забитый гол, выпив пива на поле
Футболист выпил стакан пива на поле.
Футболист выпил стакан пива на поле.
Нападающий футбольного клуба «Венеция» Йоэль Похьянпало отпраздновал четыре забитых гола в ворота «Модены», выпив принесенного болельщиком пива.
В матче между «Венецией» и «Моденой» 28-летний Похьянпало отправил четыре мяча в сетку ворот соперника. «Венеция» выиграла со счётом 5:0.
Футболист подошел к трибуне, взял стакан с пивом, которое ему предложили болельщики, после чего сфотографировался с желающими и выпил пенный напиток. Финский форвард не в первый раз таким образом празднует голы.