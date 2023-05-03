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10:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» впервые с 2005 года не проиграл ни одного лондонского дерби в АПЛ

Лондонский «Арсенал» не потерпел ни одного поражения в матчах с лондонскими командами в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ).

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Арсенал» провел 14 матчей против лондонских команд, одержав 12 побед и две ничьи. «Канониры» дважды обыграли «Челси» (3:1 дома и 1:0 в гостях), «Тоттенхэм» (3:1, 2:0) «Кристал Пэлас» (4:1, 2:0) и «Фулхэм» (2:1, 3:0).

Дома «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» (3:1), а выездную встречу свел вничью (2:2). «Брентфорд» был обыгран на выезде (3:0), но дома «пушкари» потеряли очки (1:1).

Таким образом, «Арсенал» набрал в матчах с лондонскими командами 38 очков из 42 возможных и впервые с сезона 2004/05 не потерпел ни одного поражения.

«Арсенал» сохраняет лидерство в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка. При этом у «горожан» имеется две игры в запасе.

Следующий матч лондонская команда проведет 7 мая на выезде против «Ньюкасла».

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