«Арсенал» впервые с 2005 года не проиграл ни одного лондонского дерби в АПЛ

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Арсенал» провел 14 матчей против лондонских команд, одержав 12 побед и две ничьи. «Канониры» дважды обыграли «Челси» (3:1 дома и 1:0 в гостях), «Тоттенхэм» (3:1, 2:0) «Кристал Пэлас» (4:1, 2:0) и «Фулхэм» (2:1, 3:0).

Дома «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» (3:1), а выездную встречу свел вничью (2:2). «Брентфорд» был обыгран на выезде (3:0), но дома «пушкари» потеряли очки (1:1).

Таким образом, «Арсенал» набрал в матчах с лондонскими командами 38 очков из 42 возможных и впервые с сезона 2004/05 не потерпел ни одного поражения.

«Арсенал» сохраняет лидерство в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка. При этом у «горожан» имеется две игры в запасе.