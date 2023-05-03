Вратарь «Эвертона» использовал шпаргалку, чтобы отбить пенальти

Источник: Marca.com

В добавленное время первого тайма при счете 2:1 в пользу «Лестера» в его ворота был назначен 11-метровый за игру рукой в штрафной площади в исполнении его одноклубника Майкла Кина. Вратарь сборной Англии сумел парировать удар полузащитника «лис» Джеймса Мэддисона, который нанес удар точно по центру.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ohCcwP0Do3U" title="Pickford Saves James Maddison’s Penalty with Water Bottle" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает Marca, 29-летний вратарь перед игрой изучил, каким образом футболисты команды соперника исполняют пенальти. На свою бутылку с водой он наклеил инфографику, где было указано, в какие зоны ворот и с какой частотой исполняют удары игроки «Лестера» с 11-метровой отметки.

На опубликованной после матча фотогрфии было указано, что Мэддисон 60% своих ударов наносит по центру ворот.

Спасение Пикфорда позволило «Эвертону» сохранить отставание в один мяч перед перерывом, а после перерыва «ириски» усилиями Алекса Ивоби смогли свести матч вничью. Таким образом, «Эвертон» сумел набрать один балл и продолжить борьбу за выживание.