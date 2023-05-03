Вратарь «Эвертона» использовал шпаргалку, чтобы отбить пенальти
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд стал одним из героев матча 34-го тура Английской Премьер-лиги против «Лестера» (2:2).
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд стал одним из героев матча 34-го тура Английской Премьер-лиги против «Лестера» (2:2).
В добавленное время первого тайма при счете 2:1 в пользу «Лестера» в его ворота был назначен 11-метровый за игру рукой в штрафной площади в исполнении его одноклубника Майкла Кина. Вратарь сборной Англии сумел парировать удар полузащитника «лис» Джеймса Мэддисона, который нанес удар точно по центру.
Как сообщает Marca, 29-летний вратарь перед игрой изучил, каким образом футболисты команды соперника исполняют пенальти. На свою бутылку с водой он наклеил инфографику, где было указано, в какие зоны ворот и с какой частотой исполняют удары игроки «Лестера» с 11-метровой отметки.
На опубликованной после матча фотогрфии было указано, что Мэддисон 60% своих ударов наносит по центру ворот.
Спасение Пикфорда позволило «Эвертону» сохранить отставание в один мяч перед перерывом, а после перерыва «ириски» усилиями Алекса Ивоби смогли свести матч вничью. Таким образом, «Эвертон» сумел набрать один балл и продолжить борьбу за выживание.
После 34-туров АПЛ «Эвертон» все еще находится в зоне вылета, занимая 19-е место. В их активе теперь 29 очков, у их главных конкурентов в борьбе за сохранение прописки в АПЛ «Ноттингема», «Лидса» и «Лестера» по 30 баллов.