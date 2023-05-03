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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Девушка Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию

Джорджина Родригес отчаянно пытается вернуться в Мадрид сообщает испанское издание El Nacional.

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Источник: AP 2022

Передают что Роналду рассматривает возможность своего возвращения в «Реал Мадрид». Ранее испанский клуб предложил футболисту роль посла. Президент «Реала» Флорентино Перес гарантировал, что у Криштиану не будет недостатка в работе на «Сантьяго Бернабеу».

Возвращение в Испанию принесет облегчение партнерше Роналду Джорджине Родригес, которая, по данным СМИ, отчаянно пытается вернуться в Мадрид.

Пока неизвестно, откажется ли Криштиану от своего контракта с «Аль-Насром», но для Джорджины возвращение в Испанию не станет проблемой, звездная пара большую часть совместной жизни провела в Мадриде.

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