Девушка Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию
Джорджина Родригес отчаянно пытается вернуться в Мадрид сообщает испанское издание El Nacional.
Джорджина Родригес отчаянно пытается вернуться в Мадрид сообщает испанское издание El Nacional.
Передают что Роналду рассматривает возможность своего возвращения в «Реал Мадрид». Ранее испанский клуб предложил футболисту роль посла. Президент «Реала» Флорентино Перес гарантировал, что у Криштиану не будет недостатка в работе на «Сантьяго Бернабеу».
Возвращение в Испанию принесет облегчение партнерше Роналду Джорджине Родригес, которая, по данным СМИ, отчаянно пытается вернуться в Мадрид.
Пока неизвестно, откажется ли Криштиану от своего контракта с «Аль-Насром», но для Джорджины возвращение в Испанию не станет проблемой, звездная пара большую часть совместной жизни провела в Мадриде.