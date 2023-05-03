Девушка Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию

Передают что Роналду рассматривает возможность своего возвращения в «Реал Мадрид». Ранее испанский клуб предложил футболисту роль посла. Президент «Реала» Флорентино Перес гарантировал, что у Криштиану не будет недостатка в работе на «Сантьяго Бернабеу».

Возвращение в Испанию принесет облегчение партнерше Роналду Джорджине Родригес, которая, по данным СМИ, отчаянно пытается вернуться в Мадрид.