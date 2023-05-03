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11:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Фрэнк Лэмпард проиграл 10 матчей подряд и обновил 35-летний антирекорд

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард проиграл 10-й матч подряд во всех турнирах. Минувшим вечером «синие» в лондонском дерби уступили «Арсеналу» (1:3).

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Это поражение стало шестым подряд для «синих» под руководством 44-летнего англичанина, который в начале апреля сменил на посту главного тренера команды Грэма Поттера.

Текущий сезон Лэмпард начал в качестве главного тренера «Эвертона», но в январе был уволен после серии из четырех поражений подряд. После его ухода «ириски» все еще продолжают бороться за выживание — «ириски» впервые за 35 лет могут оказаться в Чемпионшипе.

С учетом отрезка в «Эвертоне» Лэмпард проиграл десять матчей подряд, став первым тренером с 2005 года, проигравшим столько матчей в рамках одного сезона АПЛ. В сезоне 2005/06 столько же матчей подряд проиграл «Сандерленд» под руководством ирландского специалиста Мика Маккарти. В том сезоне «черные коты» заняли последнее место и вылетели в Чемпионшип.

«Челси» после поражения от «Арсенала» опустился на 12-ю строчку в АПЛ. От зоны вылета лондонцев отделяет всего девять очков.

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