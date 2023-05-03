Футболист Рио Фердинанд введен в Зал славы АПЛ

Он был выбран из 15 игроков, по результатам общественного голосования и по рекомендации комиссии по присуждению наград Премьер-лиги, сообщает пресс-служба клуба .

В составе «МЮ» Фердинанд шесть раз становился чемпионом Премьер-лиги. В общей сложности он провел 504 матча за 20 сезонов в АПЛ, выступая также за «Вест Хэм Юнайтед», «Лидс» и «Куинз Парк Рейнджерс».