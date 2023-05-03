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14:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола выбрал лучшего между Месси и Холландом

Гвардиола выбрал лучшего.

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Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил журналистам, которые предложили специалисту выбрать лучшего между аргентинским нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси и норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холландом.

«Месси или Холланд? Вы не можете сравнить ни одного игрока с Месси. Лео — самый совершенный игрок, которого я когда-либо видел. Видение поля, пас, многое другое… надеюсь, Холланд сможет приблизится к уровню Лео, для нас это будет здорово», — цитирует тренера «Сити» инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

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