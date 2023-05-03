Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола выбрал лучшего между Месси и Холландом
Гвардиола выбрал лучшего.
Гвардиола выбрал лучшего.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил журналистам, которые предложили специалисту выбрать лучшего между аргентинским нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси и норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холландом.
«Месси или Холланд? Вы не можете сравнить ни одного игрока с Месси. Лео — самый совершенный игрок, которого я когда-либо видел. Видение поля, пас, многое другое… надеюсь, Холланд сможет приблизится к уровню Лео, для нас это будет здорово», — цитирует тренера «Сити» инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.