Месси летом покинет «ПСЖ» и продолжит карьеру в Саудовской Аравии

35-летний аргентинец покинет французский клуб по истечении действующего соглашения летом этого года. В контракте была предусмотрена опция продления еще на год, однако «ПСЖ» после инцидента с внезапным отъездом футболиста в Саудовскую Аравию принял решение отказаться от ее активации.

Напомним, Месси, несмотря на запрет боссов «ПСЖ», через три часа после домашнего поражения от «Лорьяна» (1:3) вместе с семьей улетел из Франции. Клуб отстранил звездного игрока на две недели от тренировок с командой. Вероятно, что Месси больше не сыграет за «ПСЖ».

По данным источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Месси является Саудовская Аравия. Лидер местного чемпионата «Аль-Хилаль» готовит аргентинцу «самое большое предложение в истории футбола» и хочет возродить противостояние Месси с Криштиану Роналду, выступающим за «Аль-Наср». Ранее звездные игроки выступали за «Барселону» и «Реал Мадрид» соответственно и почти 10 лет вели самое зрелищное индивидуальное противостояние в истории футбола.

Альтернативным вариантом продолжения карьеру для Месси может стать переход в клуб Дэвида Бэкхэма — «Интер Майами». Клуб МЛС не первый год грезет о приглашении игрока мирового калибра, но пока не может осуществить это из-за особенностей финансовых правил в лиге. Третий вариант — возвращение в «Барселону», но испанскому клубу может не хватить финансовых ресурсов.