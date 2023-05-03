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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинец, за которого заплатили 100 млн евро, не может забить в АПЛ более 500 минут

22-летний полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик довел свою безголевую серию в Английской Премьер-лиге до 507 минут.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Украинец перешел в английский клуб из «Шахтера» минувшей зимой и стал самым дорогим украинским футболистом в истории. «Челси» заплатил за него 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Мудрик дебютировал за новый клуб 21 января в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0). С тех пор он принял участие в 12 играх, в которых сделал лишь две голевые передачи. За 507 минут на поле он нанес девять ударов по воротам, из которых только три пришлись в створ.

«Челси» проиграл шесть матчей подряд и опустился на 12-ю строчку в АПЛ.

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