Украинец, за которого заплатили 100 млн евро, не может забить в АПЛ более 500 минут

Украинец перешел в английский клуб из «Шахтера» минувшей зимой и стал самым дорогим украинским футболистом в истории. «Челси» заплатил за него 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Мудрик дебютировал за новый клуб 21 января в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0). С тех пор он принял участие в 12 играх, в которых сделал лишь две голевые передачи. За 507 минут на поле он нанес девять ударов по воротам, из которых только три пришлись в створ.