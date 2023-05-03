Футболиста Джуда Беллингема почти подписал «Реал»

«Реал» остался один в гонке за игрока, до этого на него претендовали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Но Беллингем принял решение играть на «Сантьяго Бернабеу», хотя английские клубы могли заплатить за футболиста больше, чем предлагают испанцы.

«Боруссия» уже приняла решение, что ее звездный игрок покинет немецкий клуб этим летом, и ведет переговоры с мадридским «Реалом» о сумме трансфера. Bild сообщает, что Дортмунд просит 140 миллионов евро, а Мадрид надеется заключить сделку за чуть меньшую сумму — от 100 до 120 миллионов.