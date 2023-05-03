«Манчестер Юнайтед» может приобрести Мбаппе, если клуб купит шейх Джассим
Шейх Джассим хочет укрепить состав клуба в случае покупки.
Манчестер Юнайтед
ПСЖЧемпионат Англии: таблица и календарь
Шейх Джассим хочет укрепить состав клуба в случае покупки.
Потенциальный новый владелец «Манчестер Юнайтед» шейх Джассим бин Хамад Аль Тани готов совершить сенсацию на «Олд Траффорд», сообщает The Sun.
Для этого необходимо провернуть невероятную сделку по приобретению французского трио Килиана Мбаппе, Эдуардо Камавинги и Кингсли Комана.
По последней информации, предложение шейха по покупке «Манчестер Юнайтед» составило 5,7 миллиардов евро. С ним конкурирует британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.