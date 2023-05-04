В Саудовской Аравии готовы платить Месси $ 400 млн в год. Вдвое больше, чем Роналду

Власти Саудовской Аравии готовят 35-летнему аргентинцу крупнейшее предложение в истории футбола. Речь идет о сумме, примерно равной 400 млн долларов в год — это вдвое больше, чем получает Криштиану Роналду после перехода в «Аль-Наср».

Сообщается, что новый клуб аргентинца будет определен после согласования всех деталей сделки. Наиболее вероятным варияантом является «Аль-Хиляль» — самый титулованный клуб Саудовской Аравии и главный соперник «Аль-Насра». Таким образом, саудовцы хотят возродить в своем чемпионате легендарное противостояние Месси — Роналду.

Со стороны Месси в переговорах будет участвовать его отец Хорхе. Также к сделке будет привлечен бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук.