В Саудовской Аравии готовы платить Месси $ 400 млн в год. Вдвое больше, чем Роналду
Лионель Месси в ближайшее трансферное окно может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Лионель Месси в ближайшее трансферное окно может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Власти Саудовской Аравии готовят 35-летнему аргентинцу крупнейшее предложение в истории футбола. Речь идет о сумме, примерно равной 400 млн долларов в год — это вдвое больше, чем получает Криштиану Роналду после перехода в «Аль-Наср».
Сообщается, что новый клуб аргентинца будет определен после согласования всех деталей сделки. Наиболее вероятным варияантом является «Аль-Хиляль» — самый титулованный клуб Саудовской Аравии и главный соперник «Аль-Насра». Таким образом, саудовцы хотят возродить в своем чемпионате легендарное противостояние Месси — Роналду.
Со стороны Месси в переговорах будет участвовать его отец Хорхе. Также к сделке будет привлечен бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси и после двух лет выступлений за французский клуб он покинет клуб в статусе свободного агента.